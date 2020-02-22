Россия запустит спутник для мониторинга климата в Арктике в 2020 году

Первый спутник для мониторинга климата в Арктике будет запущен в 2020 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Спутник «Арктика-М» будет выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

По данным источника, запуск спутника с космодрома Байконур запланирован на 9 декабря 2020 года.

Представители Роскосмоса данную информацию не прокомментировали.

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