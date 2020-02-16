«Известия»: ущерб природе России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

Масштаб ущерба окружающей среде от продуктов нефтяной промышленности увеличился с 2017 по 2018 года более чем в пять раз, передают «Известия» со ссылкой на отчет Министерства природных ресурсов и экологии страны.

Так, по данным издания, размер ущерба, нанесенного почве, недрам, воздуху, воде, растительному и животному миру нефтепродуктами увеличился с 1 млрд руб. в 2017 году до 5,1 млрд руб. в 2018 году.

В пресс-службе Росприроднадзора объяснили, что причиной роста такого негативного воздействия являются систематические нарушения, допускаемые предприятиями из-за изношенности трубопроводов и оборудования, а также недобросовестного соблюдения правил эксплуатации и профилактики технического оснащения.

По словам экспертов, одно из основных последствий данного негативного воздействия на окружающую среду — климатические изменения, в частности, глобальное потепление.