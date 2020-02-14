В Минздаве оценили фильм Дудя про ВИЧ

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай назвал фильм Юрия Дудя о ВИЧ в России полезным и содержащим много важной информации. Об этом он написал в своем Telegram канале.

Салагай заявил, что фильм журналиста является важным для российского общества, несмотря на то, что с подачей некоторых фактов можно поспорить.

По словам чиновника, на данный момент сведений про ВИЧ много, проходят мероприятия и акции, посвященные борьбе с заболеванием, однако, внушительная аудитория никак не соприкасается с этой информацией.

«Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения», — отметил Салагай.

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