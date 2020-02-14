Ученый из США опроверг слухи о связи коронавируса с генной инженерией
Ведущий специалист Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона в американском Сиэтле Тревор Бэдфорд, который также отслеживает вспышки нового коронавируса, заявил, что утверждения о появлении 2019-nCoV в лабораторных условиях, необоснованные. Об этом сообщает Financial Times.
«У нас есть доказательства того, что мутации [в вирусе] полностью соответствуют естественной эволюции», — сказал специалист.
Также он отметил, что, возможно, вирус был передан 20-70 лет назад летучей мышью другому млекопитающему (пока не установлено, какому), который и заразил первого человека в китайском Ухане в конце ноября — начале декабря 2019 года.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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