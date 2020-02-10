В США женщина нашла останки необычного существа без глаз

В США женщина во время прогулки с собакой обнаружила останки неизвестного существа в парке Мелтон Питер Деметр, недалеко от американского города Чарльстон в Южной Каролине, передает Mirror.

На прогулке с собакой 25-летняя Эрика Константин решила, что нашла скелет обезьяны с ближайшего острова. Местные называют его «островом обезьян», потому что там проживает популяция из 4000 особей.

Девушка поделилась фотографиями в сети, пользователи предположили, что это собака, игуана, рысь, тюлень или опоссум.

Предполагается, что кости прибило к берегу.

У животного большие зубы, странная форма тела и отсутствуют глаза. По размеру оно напоминает небольшую собаку.

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