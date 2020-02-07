Экспресс-тест на коронавирус разработали в Гонконге

Устройство для экспресс-диагностики нового типа коронавируса разработано в Гонконге, сообщает South China Morning Post со ссылкой на профессора Вэнь Вэйцзя из Гонконгского университета науки и технологий.

Портативный прибор позволяет проводить диагностику за 40 минут, отметил профессор. По его словам, работа над созданием устройства началась сразу после получения штамма вируса.

На данный момент экспресс-тесты были направлены в ряд регионов Китая, в том числе в провинцию Хубэй.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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