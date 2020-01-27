ЕКА перейдет с российских ракет для запуска спутников на свои

Европейское космическое агентство (ЕКА) при выборе ракет-носителей для запуска своих спутников теперь будет отдавать предпочтение европейским Ariane 6 и Vega C после их ввода в эксплуатацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на представительства агентства в России Рене Пишель.

Уточняется, что российские ракеты «Союз» с европейского космодрома «Куру» во Франции продолжат использовать только для коммерческих программ.

С октября 2011 года с «Куру» были выполнены 23 пуска ракет «Союз-СТ».