Трамп счел Грету Тунберг «очень сердитой» девушкой

close
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 21... Президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 21...
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 21...
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что практически ничего не знает о шведской экоактивистке Грете Тунберг. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как известно, девушка и американский лидер выступали на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, открывшемся 21 января.

«Я на самом деле ничего не знаю о ней», — сказал Трамп.

Он также назвал Тунберг «очень сердитой» девушкой.

Ранее глава США выразил недоумение насчет присуждения экоактивистке из Швеции звания «Человек года».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Снайперы, снег и Грета Тунберг: в Давосе стартовал экономический форум

«Наш мир в огне»: чего опять требует Грета

Грета Тунберг призывает мировых лидеров выслушать молодых активистов