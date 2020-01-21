Трамп счел Грету Тунберг «очень сердитой» девушкой
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что практически ничего не знает о шведской экоактивистке Грете Тунберг. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как известно, девушка и американский лидер выступали на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, открывшемся 21 января.
«Я на самом деле ничего не знаю о ней», — сказал Трамп.
Он также назвал Тунберг «очень сердитой» девушкой.
Ранее глава США выразил недоумение насчет присуждения экоактивистке из Швеции звания «Человек года».
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