Ученые рассказали о связи рака с физической активностью

Ученые Национального института онкологии США выяснили, что физическая активность снижает риск развития рака. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые изучили состояние 750 человек.

Исследование показало, что физическая активность снижает риск развития семи типов рака: толстой кишки у мужчин, молочной железы у женщин, эндометрии, почек, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.

Специалисты отметили, что 2,5 – 5 часов умеренных физических нагрузок или 1,25 – 2,5 часа высокоинтесивных упражнений в неделю могут уменьшить риск появления онкологических заболеваний.

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