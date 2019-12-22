Появилось видео посадки корабля Starliner
close
NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Как известно, летательный аппарат закончил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, во время которого он не смог состыковаться с МКС.
В NASA отметили, что на корабле была протестирована система навигации стыковочного механизма.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава НАСА сообщил об отмене стыковки Starliner с МКС
— Корабль Starliner начал испытательный полет на МКС