Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.

Как известно, летательный аппарат закончил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, во время которого он не смог состыковаться с МКС.

В NASA отметили, что на корабле была протестирована система навигации стыковочного механизма.

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