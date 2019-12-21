Диетолог рассказала, сколько за раз можно съесть красной икры
Диетолог Маргарита Королева назвала приемлимую дозу красной икры, которую можно съесть без вреда для здоровья. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.
По ее словам, данный продукт не нужно употреблять в большом количестве.
Эксперт уточнила, что «желудок и печень не готовы воспринимать» икру в таком объеме.
«Икры надо не больше чайной ложечки, двух-трех канапе за длинное новогоднее застолье», – сказала Королева.
Она также посоветовала есть пищу с большим содержанием жира или белка вместе с листовым салатом, либо овощами.
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