Диетолог рассказала, сколько за раз можно съесть красной икры

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Диетолог Маргарита Королева назвала приемлимую дозу красной икры, которую можно съесть без вреда для здоровья. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, данный продукт не нужно употреблять в большом количестве.

Эксперт уточнила, что «желудок и печень не готовы воспринимать» икру в таком объеме.

«Икры надо не больше чайной ложечки, двух-трех канапе за длинное новогоднее застолье», – сказала Королева.

Она также посоветовала есть пищу с большим содержанием жира или белка вместе с листовым салатом, либо овощами.

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