Космический корабль Starliner нештатно вывели на орбиту

Компания Boeing сообщила, что 20 декабря космический корабль Starliner («Старлайнер») был нештатно выведен на орбиту. Об этом говорится в Twitter компании.

«У Starliner произошло нештатное выведение на орбиту, но мы контролируем корабль. Команда управления и контроля оценивает следующий маневр», — заявил Boeing.

В свою очередь глава НАСА Джим Брандестайн заявил, что в настоящее время корабль прибывает на стабильной орбите. Он также отметил, что не было никакого включения двигателя, необходимого для сближения с МКС.

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