Мозг полярников уменьшился за 14 месяцев экспедиции в Антарктиде

Ученые из Германии измерили объем мозга у участников экспедиции в Антарктиду. Исследование показало, что за 14 месяцев он сократился. Об этом сообщает N+1.

Исследователи выбрали девять человек – пять мужчин и четыре женщины, которые провели 14 месяцев на немецкой станции Ноймайер-3. Восемь испытуемых сделали МРТ до и после экспедиции, а в течение пребывания в Антарктиде все полярники сдавали кровь и проходили тесты, определяющие когнитивные способности.

Ученые выяснили, что за 14 месяцев у участников поездки снизился объем гиппокампа. Отмечается, что сильнее всего это повлияло на зубчатую извилину — она сжалась на 7,2%. При этом сокращение ее объема коррелировало со снижением баллов за тесты, связанные со вниманием и ориентацией в пространстве, однако не отразилось на других когнитивных способностях.

Кроме того, в крови полярников стало меньше нейротрофического фактора мозга – белка, который отвечает за деление клеток в мозге.