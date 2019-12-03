Ученые рассказали, как определить настроение кошки

Ученые из Гуэлфского университета выяснили, что не все люди могут определять эмоции кошек, однако этот навык можно развить. Отчет об исследовании опубликован в журнале Animal Welfare.

В ходе эксперимента 6329 добровольцев из 85 стран мира пытались определить настроение кошек по отрывкам видеозаписей, на которых домашние любимцы переживают позитивный или негативный эмоциональный опыт. При этом все ситуации были вырваны из контекста, респонденты могли опираться лишь на мимику животных.

Исследование показало, что люди достаточно плохо понимают эмоции кошек. Лишь 13% участников эксперимента ответили достаточно точно, при этом наилучший результат показали ветеринары и люди, чья профессиональная деятельность связана с кошками.

По утверждению ученых, пример этих людей показывает, что человек может научиться понимать эмоции кошек по мимике.

В дальнейшем исследователи планируют охарактеризовать проявление каждой эмоции у кошек, что поможет людям понимать своих питомцев.

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