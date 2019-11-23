Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере
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Минобороны России сообщило, что аппарат «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, передает ТАСС.
«Схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01.15 (мск) 23 ноября над акваторией Тихого океана», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы.
Спутник «Космос-2422» был запущен в 2006 году с космодрома Плесецк, он выработал свой ресурс
Аппарат мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет и передавал эти данные на на Землю.