Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сгорел в атмосфере

Минобороны России сообщило, что аппарат «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, передает ТАСС.

«Схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01.15 (мск) 23 ноября над акваторией Тихого океана», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы.

Спутник «Космос-2422» был запущен в 2006 году с космодрома Плесецк, он выработал свой ресурс

Аппарат мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет и передавал эти данные на на Землю.