В Одесском заливе превышена в 90 раз норма концентрации нефтепродуктов в воде из-за севшего на мель танкера. Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на заявление заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова.

Отмечается, что такие данные зафиксированы в 18:00 22 ноября.

Это результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа «Дельфин». Ранее анализы показали превышение в 53 раза.

Известно, что танкер, следовавший под флагом Молдавии, сел на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин».