Об опасности приближающегося к Земле астероида рассказали астрономы

Астономы рассказали о том, представляет ли движущийся к Земле обнаруженный «Роскосмосом» астероид. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов заявил, что обнаруженный астероид не представляет опасности для планеты. По его словам, сообщения о приближающемся небесном теле свидетельствуют о том, что комплекс ЭОП-2-1 автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве работает исправно.

Кроме того, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе также прокомментировал RT информацию о приближающемся к Земле астероиде размером с челябинский метеорит. Он подчеркнул, что планета и небесное тело несопостовимы по размерам, поэтому астероид является «молекулой, которая останется не замеченной никем».

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