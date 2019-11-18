Профессора «Хейзенберга» с коллегой обвинили в изготовлении метамфитамина в США

В американском штате Арканзас профессор по прозвищу Хайзенберг обвиняется в производстве метамфетамина с коллегой. Об этом сообщает Deadline.

Два доцента химии в Государственном университете Хендерсона в Аркадельфии, 40-летний Брэдли Аллен Роуленд и 45-летний Терри Бейтман, были арестованы за изготовление наркотического средства метамфитамин.

Уточняется, что лаборатория была обнаружена после того, как из нее стал доноситься сильный специфический запах.

По данным издания, когда-то в университетской газете Роуленда назвали «Хейзенбергом Хендерсона» в честь псевдонима главного героя сериала «Во все тяжкие» химика Уолтера Уайта. Это произошло после того, как Роуленд высказался в газете о симпатии к телешоу, благодаря которому, по его мнению, студенты начали больше интересоваться химией.

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