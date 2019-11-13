Ученые заявили об отличии чувства справедливости у детей и взрослых

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета исследовали психофизиологические особенности морального выбора и выяснили, что поведение взрослых в условиях группового конфликта принципиально отличается от поведения детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сознательно или нет, человек всегда соотносит свои поступки с моральными нормами.

Исследования показали, что моральная оценка личностью группового конфликта из-за ресурса изменяется в ходе индивидуального развития. Так, от безусловной поддержки членов своей группы у детей — к справедливому отношению к членам чужих групп у старших детей и взрослых.

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