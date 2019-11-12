Отпечатки пальцев выдадут пациентов, которые не принимают лекарств
Врачи смогут по отпечаткам пальцев вычислять, принимал ли пациент выписанные ему лекарства, пишет The Telegraph.
Основу для этой технологии разработали британские ученые из Университета Суррея.
Суть новой методики заключается в том, чтобы выявлять следы химических веществ, с которыми пациент контактировал в течение суток. Она эффективно работает даже после того, как пациент тщательно вымыл руки.
Эффективность методики ученые проверяли на пациентах британской наркологической клиники. У десяти из них, которые признались в недавнем употреблении героина, специалисты взяли отпечатки пальцев. Ту же процедуру прошли еще 50 добровольцев, которые либо вообще не касались наркотика, либо просто подержали его в руках.
Анализ показал, что даже после мытья рук можно определить употреблявшего наркотики. Также возможно выявить, кто просто подержал его в руках, или поздоровался за руку с тем, кто контактировал с наркотиком.
В будущей таким образом врачи смогут узнавать, принимают ли их подопечные те лекарства, которые им выписывают, поскольку некоторые исследования показывают, что только 50% людей пациентов принимают препараты длительного назначения в соответствии с указаниями.