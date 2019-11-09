«Росатом» рассекретил приказ о запрете вождения для ученых-ядерщиков

«Росатом» обнародовал данные приказа от 18 сентября 1948 года, в котором говорится о том, что сотрудникам Первого главного управления при Совете министров СССР, участвовавшим в создании первой советской атомной бомбы, было запрещено управлять служебными автомобилями.

Об этом сообщает сайт электронной библиотеки госкорпорации.

Еще в соответствии с документом, для руководителей предприятий и организаций ПГУ было обязательным исключить возможность передачи водителям управление служебным транспортом другим сотрудникам.

Такое решение приняли, в том числе из-за двух аварий, случившихся из-за нарушения сотрудниками Лаборатории № 2 Академии наук СССР Игорем Панасюком и Львом Арцимовичем правил дорожного движения