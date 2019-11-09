Кому не стоит есть мандарины, рассказали диетологи

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде потребления мандаринов, а также назвала группы лиц, которым данный фрукт противопоказан, передает «Вечерняя Москва».

Эксперт заявила, что мандарины содержат огромное количество витаминов, элементов и антиоксидантов. А также там есть вещества, подавляющие рост грибков, оказывающих бактерицидное действие.

Однако, по ее словам, людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом и повышенной кислотностью желудка нужно быть крайне осторожными при употреблении этого фрукта. Соломатина также не рекомендовала есть его на голодный желудок.

Диетолог отметила, что опасность для здоровья представляют и противогрибковые средства, которые наносят на кожуру мандаринов. Поэтому, если фрукт ярко блестит, то заваривать его в чай не стоит.

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