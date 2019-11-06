Тысячи ученых раскритиковали политиков за игнорирование изменения климата

Более 11 тысяч ученых со всего мира высказали предупреждение о «невыразимых страданиях», которые будут вызваны изменением климата, если человечество не поменяет свое отношение к проблеме. Об этом сообщает CNN.

Ученые заявили, что политики не способны принять меры.

«Потомки будут плохо относиться к ним за то, что они игнорировали изменение климата как серьезную угрозу для нашей цивилизации», — заявила исследователь Фиби Барнард.

Ученые перечислили шесть ключевых проблем, которые необходимо решить, если человечество хочет предотвратить самые катастрофические сценарии.

К ним относятся: замена ископаемого топлива, сокращение выбросов в атмосферу, таких как метан и сажа, потребление меньшего количества мяса, восстановление и защита экосистемы, создание безуглеродной экономики и стабилизация роста населения путем инвестирования в услуги по планированию семьи.

Это не первый раз, когда такое количество ученых объединились, чтобы убедить людей принять меры в вопросе изменения отношения к окружающей среде. В 2017 году более 16 тысяч специалистов из 184 стран опубликовали письмо, в котором предупредили, что «люди и мир природы находятся на пути столкновения».

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