Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Стало известно о больших потерях ВСУ у Новой Сечи в Сумской области

ТАСС: украинская бригада «Алькор» понесла существенные потери в Сумской области
Reuters

Отдельный батальон беспилотных систем 116-й отдельной бригады территориальной обороны украинских войск «Алькор» понес значительные потери в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В районе села Новая Сечь в результате ударов нашей авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем <...> бригады <...> «Алькор», — рассказал источник агентства, сославшись на некрологи о ликвидированных бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 апреля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Миропольское в Сумской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». В ведомстве подчеркнули, что российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта в результате решительных действий.

Позднее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что солдаты Вооруженных сил РФ выдавили украинские формирования на западный берег реки Удава в районе Миропольского. Других подробностей о ситуации на данном участке фронта он не привел.

Ранее командование ВСУ перебросило артиллерию из Донбасса в Сумскую область.

 
Теперь вы знаете
Развитие ИИ для обороны, минимум валютных вкладов и опасные гадюки. Что нового к утру 11 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
