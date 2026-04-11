Отдельный батальон беспилотных систем 116-й отдельной бригады территориальной обороны украинских войск «Алькор» понес значительные потери в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В районе села Новая Сечь в результате ударов нашей авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем <...> бригады <...> «Алькор», — рассказал источник агентства, сославшись на некрологи о ликвидированных бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 апреля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Миропольское в Сумской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». В ведомстве подчеркнули, что российские бойцы выбили ВСУ из населенного пункта в результате решительных действий.

Позднее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что солдаты Вооруженных сил РФ выдавили украинские формирования на западный берег реки Удава в районе Миропольского. Других подробностей о ситуации на данном участке фронта он не привел.

Ранее командование ВСУ перебросило артиллерию из Донбасса в Сумскую область.