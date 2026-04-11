Высказывания министра обороны Великобритании Джона Хили в отношении России несут для Лондона серьезные риски. Об этом пишет The Spectator.

Авторы задались вопросом, есть ли шансы на то, что президент России Владимир Путин «струсит», когда Джон Хили угрожает Москве из-за активности вокруг «кабелей и трубопроводов» последствиями. По оценке журналистов, «шансов почти нет», и это можно сказать уверенно.

Однако «безобидная на вид политическая бравада несет Британии серьезные риски, пишет The Spectator.

Как следует из текста, Хили строит из себя борца с Россией. Однако таким образом о пытается скрыть плачевное состояние армии и оправдать отсутствие внятных обязательств на Ближнем Востоке. Риторика главы МО Британии опасна, поскольку усугубляет пропасть между словами и реальностью, особенно в истории с якобы российской угрозой, констатирует издание.

Глава минобороны Соединенного Королевства Джон Хили заявлял, что то российские подлодки якобы представляют угрозу судоходству в Северной Атлантике. По его словам, Лондон «фиксирует активность» субмарин РФ рядом с британской подводной инфраструктурой, включая кабели и трубопроводы. По этой причине Великобритания в течение месяца следила за тремя российскими подводными лодками у своих берегов. В операции, по словам Хили, задействовали корабль королевского флота, самолеты P-8, а также свыше 500 британских военнослужащих.

