Храм Гроба Господня открылся для верующих

Храм Гроба Господня в Иерусалиме открылся для верующих, первыми из него вылетели голуби — птицы, символизирующие мир. Об этом сообщает ТАСС.

«Первая группа паломников затем устремились в храм, где они будут ожидать схождения Благодатного огня. Он сходит в Кувуклии — это часовня в центре храма, скрывающая пещеру Гроба Господня», — сказано в материале.

Правоохранительные органы Израиля с раннего утра Великой Субботы, 11 апреля, усилили меры безопасности в Старом городе Иерусалима и его окрестностях в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. В этом году местные власти не ожидают большого количества верующих в Великую Субботу из-за того, что иностранные авиакомпании еще не возобновили рейсы в Израиль после объявленного ранее перемирия с Ираном.

В Иерусалиме накануне Пасхи традиционно происходит одно из важных для православного мира событий — схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. В 2026 году оно должно состояться 11 апреля, но из-за текущей обстановки на Ближнем Востоке проведение церемонии оказалось под угрозой.

Ранее делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела за Благодатным огнем в Израиль.