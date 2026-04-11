Буданов нелестно высказался о производстве «украинских» БПЛА

Буданов признал, что дроны для ВСУ производятся из иностранных комплектующих

Украина полностью зависит от других стран в вопросе создания БПЛА. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, чьи слова приводит «Страна.ua».

«Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее — элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша», — сказал Буданов.

По его словам, Украина является лишь конечным пользователем и «не более того».

Как пишет «Страна.ua», сами производители БПЛА заявляли, что украинские дроны, которые представляют в качестве уникальной технологии, на деле являются «китайским конструктором».

До этого министр обороны Украины Михаил Федоров провел телефонный разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом, в ходе которого стороны обсудили совместные проекты, в том числе перспективы сотрудничества в сфере лазерного оружия. Как отметили в ведомстве, стороны обсудили усиление систем ПВО, а также дополнительное финансирование по производству дальнобойных дронов.

Ранее Зеленский заявил, что Украина получила партию ракет для Patriot.