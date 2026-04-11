Два человека разбились в результате ДТП на севере Москвы

РИА: «Газель» и легковушка столкнулись, на севере Москвы, двое не выжили

На Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве произошло автоавария — столкнулись «Гаазель» и легковой автомобиль. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня около 08.45 на СВХ в районе Зеленоградской улицы. В результате происшествия два человека получили травмы, не совместимые с жизнью.

Журналисты в свою очередь уточняют, что одно из транспортных средств, пострадавших в ДТП, — это автомобиль Jaguar, зарегистрированный в Рязанской области, а автоавария произошла в районе железнодорожной станции Грачевская.

По данным mk.ru, водитель «Газели» получил травмы. В Jaguar не выжили двое, их личности устанавливаются.

До этого под Пермью автобус с пассажирами попал в лобовое ДТП с «Газелью». Автобус следовал из Соликамска в Пермь. Его водитель получил травмы, ему оказали медпомощь на месте. Пассажиры автобуса не пострадали.

