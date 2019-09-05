Рогозин слетает на Восточный для встречи с Путиным за 9,7 млн рублей

Для поездки главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на космодром Восточный, где 6 сентября президент России Владимир Путин проведет совещание, зафрахтован самолет Ту-134 дочерней авиакомпании «Космос», стоимость фрахта составила свыше 9,7 млн рублей. Это следует из материалов на сайте госзакупок. Целью полета является «участие в мероприятиях президента Российской Федерации», — говорится в документах госзакупки.

Во время поездки делегация также сделает остановку в Омске, где состоится рабочий визит на производственное объединение «Полет» – филиал АО «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева». Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что на космодроме Восточный президент планирует осмотреть введенные в эксплуатацию сооружения, а также строящиеся объекты — стартовый комплекс ракет тяжелого класса «Ангара» и город Циолковский. Также глава государства проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома.

После февральского полета Рогозина за 6 млн рублей на Урал, где из-за невыплаты зарплаты бунтовали рабочие одного из предприятий Роскосмоса, пресс-служба госкорпорации назвала подсчеты трат на авиаперелеты «инсинуациями отдельных СМИ». «Роскосмос продолжит использовать услуги своей дочерней компании «ПО «Космос» и призывает средства массовой информации предоставлять объективную информацию общественности, исключив возможность для безответственных спекуляций, заявили тогда в госкорпорации.