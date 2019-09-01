Меркель нашла себе работу после ухода с должности канцлера
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель поделилась планами по поводу своей дальнейшей деятельности после ухода с государственной должности. Об этом пишут немецкие СМИ.
Такое заявление немецкий канцлер сделала в ходе церемонии в Лейпцигской высшей школе менеджмента, на которой она получила почетную научную степень.
Как известно, Меркель является физиком по образованию.
По ее словам, что после ухода с поста она вновь может начать заниматься научной деятельностью.
Канцлер отмечает, что все университеты, присвоившие ей почетную докторскую степень, снова услышат о Меркель.