Меркель нашла себе работу после ухода с должности канцлера

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поделилась планами по поводу своей дальнейшей деятельности после ухода с государственной должности. Об этом пишут немецкие СМИ.

Такое заявление немецкий канцлер сделала в ходе церемонии в Лейпцигской высшей школе менеджмента, на которой она получила почетную научную степень.

Как известно, Меркель является физиком по образованию.

По ее словам, что после ухода с поста она вновь может начать заниматься научной деятельностью.

Канцлер отмечает, что все университеты, присвоившие ей почетную докторскую степень, снова услышат о Меркель.