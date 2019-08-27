Следующий робот Федор будет безногим

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об отличиях второго поколения робота Федора, передает «Интерфакс».

Он отметил, что новый робот не будет внешним видом напоминать человека, в частности, у него не будет ног.

Рогозин добавил, что изменения помогут оператором в руководстве роботом.

«Машина должна четко повторять все, что делает оператор-космонавт или оператор из Центра управления полетами. А вот уже передвижение по станции — тут уже иные будут устройства, там не ноги будут нужны», — сказал Рогозин.

Ранее робот Федор, находившийся на борту «Союз МС-14», рассказал о причинах задержки на пути к МКС.