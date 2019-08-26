Экипаж «Союза МС-13» вернулся на борт МКС после перестыковки

Три члена экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-13» перешли на борт Международной космической станции после успешной перестыковки. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на борт перешли космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и астронавты Энрдю Морган из NASA и Лука Пармитано из Европейского космического агентства.

На борту МКС Скворцова поприветствовал коллега Алексей Овчинин.

Ранее сообщалось, что российский космонавт поставил рекорд по затратам топлива в ходе перестыковки «Союза МС-13».