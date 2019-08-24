В Финляндии создали духи с запахом пота человека

В Финляндии удалось создать духи с запахом человеческого пота, сообщает Flash Nord.

Отмечается, что этот аромат представило агентство Mirum Helsinki. Помимо традиционных элементов, в состав духов вошел пот всех работников организации.

По словам главного опытного специалиста Лили Эрмезей, такие духи являются воплощением творческой страсти, а также учащенного биения сердца во время творчества. Эти духи будут дарить тем, кто с успехом прошел собеседование и был принят на работу.

Ранее гавайские ученые университета в Маноа воссоздали запах популярных древнеегипетских духов, которыми скорее всего пользовалась сама Клеопатра.