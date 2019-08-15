Ученые просят наказать желающих ограничить их контакты с иностранцами

Неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН), «Клуб 1 июля» выступил с осуждением приказа Минобрнауки об ограничении контактов россиских ученых с иностранными коллегами.

«Клуб 1 июля предлагает Правительству РФ немедленно отменить возмутительный приказ Министерства Науки и Высшего Образования об утверждении рекомендаций по приему иностранных граждан в подведомственных организациях и строго наказать виновных в его появлении. Этот документ отсылает к худшим традициям советского прошлого и противоречит духу научного творчества и самой сути современной фундаментальной науки, рождающейся совместными усилиями ученых разных стран и являющейся общим достоянием всего человечества. Недопустимым является ограничение личных и профессиональных свобод ученых, не дававших личного добровольного согласия на доступ к секретным сведениям, — говорится в тексте заявления, поступившего в «Газету.Ru». — Мы надеемся, что лично министр М.М.Котюков понимает, что подписание этого приказа без предварительной консультации с научным сообществом является непростительной ошибкой».

Ранее нелепой инициативу министерства назвал президент РАН Александр Сергеев.