Психолог рассказала о признаках безнадежных отношений
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Психолог Наталья Холоденко рассказала о признаках безнадежных отношений. Об этом сообщает «Главред».
По ее словам, бесперспективными можно считать те отношения, в которых нет взаимопонимания и взаимоподдержки. Она отметила,что такие отношения нужно заканчивать.
Холоденко также предупредила, что придирки, постоянное недовольство и напряжения являются верными знаками того, что отношения двух людей зашли в тупик.
По мнению психолога, терпеть и закрывать глаза на возникновение конфликтов не стоит даже ради маленьких детей.
Ранее сообщалось, что психолог объяснил пользу стрессов.