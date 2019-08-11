Психолог рассказала о признаках безнадежных отношений

Психолог Наталья Холоденко рассказала о признаках безнадежных отношений. Об этом сообщает «Главред».

По ее словам, бесперспективными можно считать те отношения, в которых нет взаимопонимания и взаимоподдержки. Она отметила,что такие отношения нужно заканчивать.

Холоденко также предупредила, что придирки, постоянное недовольство и напряжения являются верными знаками того, что отношения двух людей зашли в тупик.

По мнению психолога, терпеть и закрывать глаза на возникновение конфликтов не стоит даже ради маленьких детей.

Ранее сообщалось, что психолог объяснил пользу стрессов.