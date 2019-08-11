Психологи посоветовали людям с депрессией гладить кошек и собак

Американские специалисты рекомендовали людям, страдающим от депрессии, проводить больше времени с домашними питомцами, передает РЕН.

Отмечается, что тактильные контакты способны снизить тревожность, так как животные являются природным антидепрессантом.

В частности, поглаживание кошек и собак помогает избавиться от негативных эмоций. Медики отметили, что для достижения нужного эффекта, с питомцем следует провести не менее 15 минут.

Это приводит к снижению уровня кортизола и выбросу гормона счастья эндорфина.