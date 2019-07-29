Окаменелый след тираннозавра найден в Китае

Ученые впервые обнаружили на территории Китая окаменелый след тираннозавра, сообщает ТАСС.

Находка была сделана в восточной китайской провинции Цзянси палеонтологами из КНР и США.

По имеющейся информации, след имеет длину 58 см и ширину 47 см. Его нашли во время строительства дороги в городе Ганьчжоу. Эксперты утверждают, что это один из крупнейших следов динозавров, который когда-либо находили на территории Китая.

Предположительно, находка относится к Позднему меловому периоду, который начался 100,5 млн лет назад.

Ранее кость четырехтонного динозавра нашли на западе Франции.