«Акустические атаки» на Кубе изменили мозг дипломатов США

Ученые выявили изменения в мозге дипломатов, которые пострадали от «акустической атаки» в посольстве США на Кубе. Об этом сообщает New-York Post.

Как отмечается, исследователи обследовали 40 работников посольства и сравнили данные с контрольной группой.

«Разница в мозге между этими двумя группами в настоящий момент ошеломляет», — отметила ведущий исследователь доктор Рагини Верма.

По ее словам, у большинства этих пациентов были специфические симптомы. Кроме того, у них наблюдается клиническая аномалия, которая выражается в том числе в аномалии визуализации.

Уточняется, что многие из пострадавших до сих пор находятся на реабилитации.

Еще с 2016 года от работников американского посольства в Гаване поступали жалобы на странные звуки высокой частоты. В свою очередь, эти звуки вызывали головную боль, тошноту, головокружение и потерю координации и слуха.

Власти Кубы отрицают свою причастность к использованию «акустического оружия».

Ранее сообщалось, что ученые нашли в «акустических атаках» на дипломатов США следы сверчков.