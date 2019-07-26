ВОЗ раскрыла ужасающие данные о больных гепатитом

В мире к 2030 году 4,5 млн человек погибнут от гепатита С, если не получат необходимое лечение, передает РИА «Новости».

С таким заявлением выступил глава отдела исследования гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.

Он уточнил, что в настоящее время более 257 млн человек в мире заражены гепатитом В, 71 млн живет с хронической инфекцией гепатита С.

В ВОЗ добавили, что, несмотря на программы по лечению, количество заразившихся гепатитом в мире не снижается с необходимой скоростью.

Ранее московские специалисты по инфекционным заболеваниям рассказали о том, что клиентам салонов красоты грозит гепатит B и C.