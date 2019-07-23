Раскрыто местоположение секретных спутников США

Европейское космическое агентство (ЕКА), опираясь на сведения России, показало месторасположение секретных американских спутников на геостационарной орбите. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Как отмечается, специалисты ЕКА наблюдали за объектами при помощи телескопов. Выяснилось, что 529 из 1638 объектов управляются, а остальные считаются вышедшими из строя. Среди таких спутников-разведчиков: GSSAP, Orion, Mercury и CLIO.

Эксперты нашли точки на геостационарной орбите, в которых функционируют секретные спутники США, которые больше не будут считаться таковыми.

Ранее глава Роскосмоса Димитрий Рогозин заподозрил США в подготовке «недекларируемых операций» на Луне.