Названы критерии съедобности грибов

В МЧС рассказали, как определить съедобность гриба по нескольким критериям. Об этом сообщает сайт iz.ru.

Как отмечается, необходимо срезать только те грибы, которые не имеют бахромы на ножке. Категорически запрещается трогать грибы, по внешнему виду напоминающие водянистые и мягкие, а также молодые и слишком старые грибы.

Также спасатели призвали россиян не собирать грибы возле дорог и предприятий, так как он могли впитать в себя ядовитые вещества.

Ранее были названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы.