Названы вызывающие бесплодие у мужчин продукты

Российские медики отреагировали на заявление ученых из Гарварда о серьезной опасности ряда продуктов для мужского здоровья.

В частности, врач-уролог Евгения Грекова подтвердила изданию «Вечерняя Москва» , что чипсы и газированные напитки грозят мужчинам бесплодием и иными проблемыми со здоровьем.

Она пояснила, что содержащиеся в чипсах трансжиры в большинстве случаев негативно влияют на состояние печени и количество подвижных сперматозоидов.

По словам медика, такой компонент лакомства, как диоксид титана, в больших количествах сулит человеку ожирение и снижение чувствительности.

Врачи также напомнили, что сахар, содержащийся в сладких газированных напитках, аналогичным образом ведет к ожирению и к бесплодию.

Ранее сообщалось, что у здоровых мужчин, которые часто едят пиццу, бургеры и чипсы, гораздо меньше жизнеспособных сперматозоидов, чем у тех, кто есть здоровую пищу.