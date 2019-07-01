Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА «Новости».
Об этом заявила представитель пресс-службы United Launch Alliance (ULA) Джули Арнольд.
По ее словам, данным инцидент произошел в 2018 году.
Она также добавила, что во время пуска положение двигателя немного отклонилось от заданного.
Арнольд подчеркнула, что сбой в работе РД-180 не повлиял на запуск ракеты.
Ранее сообщалось, что США откажутся от российских РД-180 в 2022 году.