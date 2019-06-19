25 университетов России попали в рейтинг лучших вузов мира

В рейтинг QS World University Rankings 2018, который включает лучшие университеты планеты, вошли 25 вузов России. Об этом сообщается на сайте Quacquarelli Symonds.

Отмечается, что Московский государственный университет им. Ломоносова показал лучший с 2005 года результат и занял 84 место, улучшив прошлогодние показатели на четыре позиции. Второе место среди российских вузов занял Новосибирский государственный университет, улучшивший результат на 13 позиций и занявший 231 место. За ним (234 место) следует Санкт-Петербургский государственный университет.

По сравнению с прошлым голом, в перечень попали 25 университетов, что на два меньше, чем в прошлом году. Также в топ-10 вузов из России вошли Томский государственный университет (268), МГТУ им. Н. Э. Баумана (284), МФТИ (302), «Высшая школа экономики» (322), «МИФИ» (329), Уральский федеральный университет (364) и МГИМО (366).

Ранее сообщалось, что Россия заняла четвертое место в рейтинге Times Higher Education.