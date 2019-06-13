Медведев призвал вернуть космическое первенство
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна уступать лидерство другим странам в освоении космоса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Медведев сделал во время совещания, на котором обсуждалось развитие государственной корпорации Роскосмос.
Он отметил, что Россия, которая была первопроходцем в космосе, опережала в этой сфере абсолютное большинство стран,
«Россия ... не имеет права сдавать позиции», — заявил Медведев.
Он также подчеркнул, что несмотря на небольшое количество достижений в космической сфере на данный момент, России необходимо возвращать лидерские позиции. Медведев добавил, что космическое первенство является прежде всего вопросом национальной безопасности.
Премьер-министр заявил, что правительство ждет отдачи от инвестиций, вложенных в космическую сферу.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев раскритиковал траты «Роскосмоса».