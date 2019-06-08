К Земле несется астероид размером с футбольное поле

В Европейском космическом агентстве заявили, что к Земли летит астероид размером с футбольное поле. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные агентства.

Как отмечается, большое небесное тело, названное как 2006 QV89, движется в сторону планеты и будет максимально близко к ней 9 сентября 2019 года. Есть шанс, что 2006 QV89 сможет пролететь на расстоянии в 7 млн км.

По данным специалистов, в настоящее время вероятность столкновения 2006 QV89 с Землей составляет 1 к 7 тыс.

Ранее сообщалось, что «Бог Хаоса» направляется из космоса прямо к Земле.