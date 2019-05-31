Мощнейший российский спутник выведен на орбиту
«Ямал-601», самый мощный российский телекоммуникационный спутник, выведен на орбиту, аппарат передан в эксплуатацию заказчика, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-оператора.
В компании отметили, что «Ямал-601» успешно отделился от разгонного блока «Бриз-М», после чего был передан оператору.
Новый спутник заменит в орбитальной группировке устаревший «Ямал-202». Аппарат предназначен для предоставления услуг фиксированной связи, а также передачи данных в С-диапазоне. Он будет покрывать значительную часть России, а также Европы, стран СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура.