Мощнейший российский спутник выведен на орбиту

<img src="//img.gazeta.ru/files3/249/10268249/upload-06-pic905-895x505-25500.jpg">

«Ямал-601», самый мощный российский телекоммуникационный спутник, выведен на орбиту, аппарат передан в эксплуатацию заказчика, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-оператора.

В компании отметили, что «Ямал-601» успешно отделился от разгонного блока «Бриз-М», после чего был передан оператору.

Новый спутник заменит в орбитальной группировке устаревший «Ямал-202». Аппарат предназначен для предоставления услуг фиксированной связи, а также передачи данных в С-диапазоне. Он будет покрывать значительную часть России, а также Европы, стран СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура.