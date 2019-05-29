Как избавиться от жира на животе, рассказали ученые
Ученые из Американского гериатрического общества назвали эффективный способ избавиться от жира на животе. Об этом сообщает MedicalXpress.
По мнению специалистов, от жировых отложений в районе живота помогают избавиться интервальные тренировки.
Как отмечается, «абдоминальное ожирение» повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
При этом, по словам экспертов, интервальные тренировки наиболее эффективны для мужчин.
Ранее сообщалось, что в России увеличилось число мужчин с ожирением