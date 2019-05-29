Как избавиться от жира на животе, рассказали ученые

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Ученые из Американского гериатрического общества назвали эффективный способ избавиться от жира на животе. Об этом сообщает MedicalXpress.

По мнению специалистов, от жировых отложений в районе живота помогают избавиться интервальные тренировки.

Как отмечается, «абдоминальное ожирение» повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом, по словам экспертов, интервальные тренировки наиболее эффективны для мужчин.

Ранее сообщалось, что в России увеличилось число мужчин с ожирением