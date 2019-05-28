«Угроза нацбезопасности»: Рогозин об огромных долгах центра Хруничева
Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин заявил, что долговая нагрузка Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева столь велика, что угрожает национальной безопасности. Слова Рогозина передает РИА «Новости».
Он уточнил, что «закредитованность» и «избыточность накладных расходов» являются «болевыми точками» многих государственных предприятий, однако в случае с центром Хруничева уместно говорить об угрозах «национальной безопасности».
«Возможно, самая острая проблема прошедшего года — поиск решений для финансового оздоровления центра имени Хруничева», — подчеркнул Рогозин.
Ранее глава центра Хруничева Алексей Варочко отчитался о миллиардных долгах предприятия.