Ученые обнаружили аномалию в гватемальских каменных головах

Группа ученых из Гарвардского университета выяснила, что гватемальские каменные скульптуры голов, предположительно созданные около 2000 тыс. лет назад, обладают собственным магнитным полем. Об этом сообщает Live Science.

Специалисты установили, что головы вырезаны таким образом, чтобы их магнитные поля совпадали с пупком скульптуры или ее правой щекой.

Ученые предполагают, что у голов есть собственное магнитное поле из-за удара молнии, которая попала в камень до того, как из него сделали головы.

Ранее ученый раскрыл тайну разбитых носов египетских статуй.